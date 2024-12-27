Bloomberg: в США считают, что ВС России скоро выбьют ВСУ из Курской области

Украинские боевики, организовавшие террористическое вторжение в Курскую область, в ближайшие месяцы могут потерять контроль над захваченными территориями. Такой исход сильно ослабит переговорные позиции Украины в случае дипломатического урегулирования конфликта. Оценку правительственных источников в США привел Bloomberg .

По мнению американских руководителей, к текущему моменту Украина уже потеряла примерно половину ранее занятых территорий. При этом слаженное наступление российских военных может заставить ВСУ отступить, в противном случае они окажутся в окружении.

«Удерживать захваченную территорию ВСУ смогут, вероятно, только до весны, пока не будут вынуждены отступить», — процитировали в издании неназванного американского чиновника.

В статье подчеркнули, что время имеет очень важное значение. Дело в том, что избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет поскорее завершить этот конфликт, а украинские власти надеются использовать захваченные территории в качестве рычага давления в случае переговоров.

Однако ВСУ сейчас испытывают трудности из-за нехватки людей и неопределенности в поставках вооружений со стороны США и других союзников, отметили журналисты издания.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что украинские вооруженные силы мобилизуют резервы и могут устроить новое наступление в Курской области. Это им нужно, чтобы иметь более выгодные позиции на возможных переговорах.