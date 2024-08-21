Росгвардия нашла схрон с оружием НАТО в Херсонской области

Спецназ Росгвардии нашел в Херсонской области схрон ВСУ с оружием иностранного производства. Его изъяли и уничтожили, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тайник находился в тщательно замаскированной яме в лесу около одного из населенных пунктов. В нем лежали ручные противотанковые гранатометы, мины, гранаты, патроны.

По маркировкам на ящиках и документации установлено, что практически все вооружение произведено в странах НАТО. Предположительно, арсенал предназначался для проведения диверсий и террористических актов в Херсонской области.

Ранее схрон с иностранным вооружением и боеприпасами нашли в Авдеевке. Там обнаружили гранатометы Socrat и M72A6 шведского и американского производства. Еще один заминированный тайник раскрыли в Володарском районе ДНР. Схрон заложили в 2022 году, находку уничтожили на специальном полигоне.