Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами нашли в Авдеевке

ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием

Тайник с зарубежным вооружением и боеприпасами обнаружили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по ДНР.

Схрон нашли в Авдеевке — его оставили украинские войска при отступлении. В тайнике обнаружили гранатометы Socrat и M72A6 шведского и американского производства.

ФСБ продолжает оперативные действия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия, взрывчатки, боеприпасов и взрывных устройств на освобожденных от боевиков ВСУ территориях.

На прошлой неделе в Володарском районе обнаружили схрон боеприпасов, заготовленный украинскими диверсантами в 2022 году.

The Beatles закончили рок-н-ролл — 60 лет назад

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте