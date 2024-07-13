Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами нашли в Авдеевке

ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием

Тайник с зарубежным вооружением и боеприпасами обнаружили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по ДНР.

Схрон нашли в Авдеевке — его оставили украинские войска при отступлении. В тайнике обнаружили гранатометы Socrat и M72A6 шведского и американского производства.

ФСБ продолжает оперативные действия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия, взрывчатки, боеприпасов и взрывных устройств на освобожденных от боевиков ВСУ территориях.

На прошлой неделе в Володарском районе обнаружили схрон боеприпасов, заготовленный украинскими диверсантами в 2022 году.