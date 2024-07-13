Тайник с зарубежным вооружением и боеприпасами обнаружили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по ДНР.
Схрон нашли в Авдеевке — его оставили украинские войска при отступлении. В тайнике обнаружили гранатометы Socrat и M72A6 шведского и американского производства.
ФСБ продолжает оперативные действия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия, взрывчатки, боеприпасов и взрывных устройств на освобожденных от боевиков ВСУ территориях.
На прошлой неделе в Володарском районе обнаружили схрон боеприпасов, заготовленный украинскими диверсантами в 2022 году.
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Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами нашли в Авдеевке
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