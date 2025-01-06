Росгвардейцы успешно поражали живую силу и технику ВСУ в зоне СВО

Операторы БПЛА «Стальной бригады» Росгвардии точными ударами уничтожали боевую технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении в зоне спецоперации. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Четкие и слаженные действия операторов ударных дронов и грамотная координация с разведывательной „птички“ не оставляют шансов боевикам киевского режима», — уточнили в Росгвардии.

На кадрах видно, как профессионально подразделения «стальной» бригады действуют в зоне боевых действий. Операторы БПЛА наносят точные удары и на открытой местности, и в лесопосадках.

До этого ведомство опубликовало кадры работы операторов БПЛА спецназа Росгвардии в курском приграничье, где они точными ударами уничтожили машины разминирования и танк противника.

Ранее бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» опубликовали видео, как экипаж подбитой боевой бронированной машины ВСУ сбежал в лесопосадку в районе хутора Бердина Курской области.