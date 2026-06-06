Росавиация сообщила о работе аэропорта Пулково на фоне атаки беспилотников

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», — указали в ведомстве.

В Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло воздушной гавани.

Рано утром в субботу Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили над регионом более 140 украинских БПЛА, отражение атаки продолжается. Обломки беспилотников упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Вблизи поселка Большая Ижора разгорелся пожар.

Для контроля над ситуацией создали оперативный штаб.