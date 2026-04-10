«Ромашка» взамен «Мангала». Танкисты ВС России создали новую защиту против БПЛА

В Запорожской области российские танкисты разработали новую противодронную защиту «Ромашка» на замену «Мангалу». Об этом РИА «Новости» рассказал замкомандира танкового батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Маэстро.

«Это приспособление называется „Ромашка“, эксклюзивный вариант, разработанный нашим батальоном», — сказал военный.

Такое название защита получила из-за того, что представляет собой распущенные тросы, которые соединяются по окружности. Она способна выдержать удар от 10 до 15 БПЛА без ущерба для боевой машины и экипажа. Вражеские дроны в основном вооружены кумулятивными снарядами, которые теряют эффективность на расстоянии 1,5 метра.

«Мангалы» не были так эффективны, потому что прилегали слишком близко к броне. Если несколько дронов ВСУ прилетели в одну и ту же точку, то кумулятивные снаряды пробили бы танковую броню.

Маэстро добавил, что «Ромашка» к тому же позволяет боевой машине поворачивать башню. Она также не мешает наблюдательным приборам наблюдать за боем и вести разведку.

