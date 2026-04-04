Танкисты группировки «Север» ликвидировали опорный пункт ВСУ в Харьковской области, об этом сообщил РИА «Новости» командир танкового взвода с позывным Барс.

«Экипаж танка Т-80БВМ танкового батальона мотострелковой дивизии группировки войск „Север“ уничтожил более десяти боевиков ВСУ, обнаруженных в Харьковской области», — сказал он.

Танковые подразделения действуют совместно с разведчиками, которые и нашли опорный пункт ВСУ в лесополосе.

«После первого выстрела нам дали корректировку, и вторым снарядом мы поразили цель», — рассказал Барс.

Ранее бойцы «Севера» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области с помощью самоходных пушек «Гиацинт-С». В ходе работы им помогал расчет «Орлана». Также группировка войск «Север» освободила село Потаповка в Сумской области.