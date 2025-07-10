Рой дронов-камикадзе и ракеты атаковали объекты ВСУ в ключевых областях Украины

Вооруженные силы России в ночь на 10 июля нанесли массированный удар по объектам ВСУ в ключевых областях Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале .

За 12 часов армия нанесла 58 ударов, для атаки войска использовали высокоточные ракеты и рой дронов-камикадзе.

«По состоянию на утро 10 июля ВС России нанесли массированные удары по ряду ключевых регионов Украины, включая как прифронтовые области, так и тыловые, логистические и командные центры на Западе страны», — отметил Лебедев.

По его словам, масштаб и направленность атак свидетельствуют не просто о демонстрации огневого превосходства, а о целенаправленной многоуровневой операции по уничтожению ремонтных баз ВСУ, обескровливанию тыловой логистики, ликвидации пунктов ПВО и скоплений личного состава.

Воздушную тревогу объявляли в некоторых регионах Украины дважды за ночь. Сигналы звучали в Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях.