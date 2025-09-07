Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Юнаковки

Российские войска выбили противника из села Юнаковка в Сумской области Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, именно отсюда год назад украинские подразделения пытались прорваться в Курскую область по направлению к городу Суджа.

Рогов уточнил, что Юнаковку и Суджу соединяет трасса, по которой ранее ВСУ перебрасывали силы в приграничную зону.

Ранее Владимир Путин отмечал, что украинская армия вынуждена перебрасывать наиболее боеспособные части между участками фронта, «затыкая дыры» в обороне. Так, с Сумского направления была отправлена 95-я бригада, ее заменили менее подготовленным подразделением. По словам президента, это говорит о дефиците резервов у ВСУ, хотя российским военным расслабляться нельзя.