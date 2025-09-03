Путин заявил, что расслабляться нельзя на фоне переброски сил ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные части между участками фронта, «затыкая дыры» в обороне. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам главы государства, ВСУ недавно перебросили 95-ю бригаду с Сумского направления на другой участок, заменив ее менее подготовленным подразделением. Это, отметил Путин, свидетельствует о нарастающем дефиците резервов.

Он подчеркнул, что российским военным расслабляться нельзя, хотя предварительный анализ ситуации показывает: украинская армия не в состоянии вести масштабные наступательные действия и может лишь удерживать текущие позиции.

Как утверждает Путин, Россия в ходе спецоперации борется не за территории, а за право людей говорить на своем языке и сохранять свою культуру.