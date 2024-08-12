Рогов после атаки на ЗАЭС предложил запустить хэштег, понятный спонсорам Зеленского

В Сети необходимо создать хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism — «Остановите украинский ядерный терроризм». С таким предложением после атаки украинских беспилотников на ЗАЭС выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Предлагаю запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism, как понятный спонсорам [президента Украины Владимира] Зеленского и тем силам, которые разжигают конфликт, и дают приказы наносить удары по атомной станции», — заявил Рогов.

Европейцы должны знать, что их власти являются «спонсорами ядерного терроризма», подчеркнул российский политик.

На объекте охладительных систем ЗАЭС из-за атаки украинских беспилотников начался пожар. Инфраструктура станции впервые за все время атак со стороны ВСУ получила настолько серьезные повреждения.