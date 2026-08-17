Под Устиновкой в Харьковской области пропали десятки пограничников ВСУ, родные военных занялись их поисками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

«Десятки родственников украинских пограничников (1-й погранотряд) безуспешно пытаются выяснить о судьбах своих близких, пропавших без вести в районе Устиновки», — заявил источник журналистов.

Он отметил, что на этом участке работали заградительные отряды 159-й украинской бригады, которые расстреливали сослуживцев, пытавшихся отступить или сложить оружие.

Еще в начале августа Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

Ранее стало известно, что двое солдат ВСУ из заградительного отряда в Харьковской области, которые пожелали сдаться, погибли от рук своих же сослуживцев. Украинские снайперы казнили военных.