Российские военные заняли Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Населенные пункты удалось занять благодаря действиям подразделений группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, логистическим центрам, а также местам производства и хранения ударных беспилотников, используемым, по данным Минобороны России, в интересах Вооруженных сил Украины. Как сообщили в министерстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Помимо объектов инфраструктуры, под поражение, по данным ведомства, попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 151 районе.