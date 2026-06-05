Родственники солдат теробороны ВСУ обратились к командованию с просьбой эвакуировать их близких из окруженного российскими войсками Бачевска Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Родственники солдат 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады теробороны пытаются добиться от командования и руководства Минобороны Украины эвакуации своих родных и близких, которые фактически находятся в окружении наших войск без обеспечения из-за уничтожения „северянами“ логистики противника в Бачевске и окрестностях», — отметил собеседник агентства.

Артиллеристы группировки «Север» за неделю ликвидировали в Харьковской области около 15 пунктов управления дронами ВСУ. Отработали расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б», огонь вели по пунктам управления и стартовым позициям вражеских БПЛА.

За прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника над российскими регионами.