Возмущенные бездействием правительства родственники уехавших на Украину наемников устроили митинг у здания МИД Колумбии в Боготе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Колумбиец Марлон Стевен Ганьян сообщил, что в последний раз общался с братом 10 ноября 2024 года перед некой операцией. С тех пор наемник перестал выходить на связь.

«Матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте», — сказал мужчина.

Семьи других колумбийцев оказались в такой же ситуации. Некоторые получили от дипломатов прах, но большинство не имеют ни документов о гибели близких, ни информации об их местонахождении.

Наемники из Колумбии участвовали в нападении на Курскую область. Некоторые иностранцы дезертировали из ВСУ, но потом вернулись на передовую.