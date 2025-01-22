Колумбийца Пабло Пуэнтеса Боорхэса арестовали в России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны. Мужчину подозревают в совершении террористического акта и наемничестве.

Следователи выяснили, что Боорхэс принимал активное участие в вооружённом конфликте на стороне Украины. За это он получал деньги.

В декабре 2024 года Боорхэс незаконно перешел государственную границу и проник на территорию Курской области. У него было автоматическое стрелковое оружие и взрывные устройства.

Боорхэс хотел запугать мирных жителей, нанести значительный материальный ущерб и дестабилизировать работу органов власти. Он совершал преступления против гражданского населения.

«По ходатайству следователя Боорхэсу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что французские спецназовцы высадились в Курской области. Как сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа», Они действуют как советники украинских спецназовцев, а сами принимают участие в боевых действиях под чужим флагом.

Ранее российские беспилотники ударили по румынским наемникам в Одесской области. Взрывы прогремели в Измаиле, где, предположительно, отдыхали военные из Латинской Америки.



