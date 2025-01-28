Стало известно о дезертирстве наемников-колумбийцев из ВСУ

После поимки за самовольное оставление части 11 иностранных наемников Вооруженных сил Украины попали в резервный батальон и вернулись в зону боевых действий. О судьбе колумбийцев и одного чернокожего бойца рассказал РИА «Новости» пленный Дмитрий Какойло.

Украинец попал в плен под Великой Новоселкой. Он сообщил, что когда заступил на службу в ВСУ, встретил в резервном батальоне для дезертиров 10 колумбийцев и одного чернокожего наемника. До побега они служили в обычном подразделении, а не иностранном легионе, и общались с офицером при помощи переводчика в телефоне. Какойло заявил, что впоследствии все они вновь отправились на передовую.

«Без понятия, с какого они направления. Ждали оправдания за самовольное оставление части или еще что-то. Негр ездил на лечение в госпиталь, потом вернулся назад. Жили, кушали, когда я уезжал в 110-ю бригаду, их там оставалось всего лишь пять человек из 11», — сказал он.

Украинская армия с начала СВО охотно нанимала иностранцев. Большая группа наемников погибла в январе 2024 года в Харькове. Среди них — более 60 граждан Франции.