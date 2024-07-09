«Родились новые идеи». Путин и Моди обсудили конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, диалог получился весьма конструктивным. Песков добавил, что Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

«Все обмениваются мнениями по этой теме, и по итогам обсуждения родились новые идеи», — отметил официальный представитель Кремля.

Неформальное общение Владимира Путина и Нарендры Моди длилось порядка трех часов. Дмитрий Песков отметил, что переговоры велись без третьих лиц.

Премьер-министр Индии прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Встреча в Москве стала первой за последние пять лет.