Робот Дима спас солдат на Добропольском направлении

Российские подразделения задействовали на Добропольском направлении робототехнический комплекс «ОМИЧ-2» по прозвищу Дима. Он перевез 300 килограммов грузов и эвакуировал 10 солдат. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Под обстрелами военные начали использовать для снабжения и эвакуации роботизированную платформу. Управлять ею можно дистанционно. «ОМИЧ-2» способен нести груз весом до 450 килограммов и буксировать 500 килограммов.

«Порядка 10 эвакуированных бойцов и около 300 килограммов доставленных грузов. Из них примерно 100 килограммов боеприпасов, около 10 килограммов медицинских препаратов, а также продовольствие», — рассказал командир роты соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Каток.

Ранее на Харьковском направлении начали применяться наземные роботизированные комплексы «Курьер». Они доставляют грузы на передовую.