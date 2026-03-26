Российские военные перешли на роботов-курьеров для доставки грузов

На Харьковском направлении подразделения группировки «Запад» начали использовать новые наземные роботизированные комплексы «Курьер». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Робот предназначен для доставки грузов на передовые позиции.

Оператор комплекса с позывным Банкир рассказал, что управление осуществляется дистанционно. Через пульт оператор наблюдает за движением с помощью камер в любое время суток.

«Это наземный роботехнический комплекс. Возит [грузы] весом порядка 200 килограммов. Мы используем прицеп, дабы продлить его жизнь, потому что нагрузки на него меньше идет», — пояснил военнослужащий.

