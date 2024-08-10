Пострадавшие жители Курской области смогут оформить выплаты через «Госуслуги»

Эвакуировавшиеся жители Курской области получили возможность оформить единовременные выплаты на «Госуслугах». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Компенсация размером в 10 тысяч рублей полагается жителям, которые покинули свои дома в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Через «Госуслуги» также можно подать заявление на выплату за вред здоровью или при утрате имущества из-за чрезвычайной ситуации.

«Срок оказания услуги — до шести рабочих дней», — указали в Минцифры.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 9 августа заявил, что в регионе запустили процедуру оформления единовременных выплат. Ее могут получить жители, пострадавшие от обстрелов ВСУ и вынужденно покинувшие свое жилье, сообщил RT.

Ранее Смирнов объявил о введении в регионе режима контртеррористической операции. Вечером 9 августа ВСУ в очередной раз попытались атаковать область. Над регионом нейтрализовали четыре ракеты и четыре беспилотника.