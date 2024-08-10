Пострадавшие жители Курской области смогут оформить выплаты через «Госуслуги»
«Госуслуги» открыли прием заявлений на выплаты пострадавшим под Курском
Эвакуировавшиеся жители Курской области получили возможность оформить единовременные выплаты на «Госуслугах». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Компенсация размером в 10 тысяч рублей полагается жителям, которые покинули свои дома в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Через «Госуслуги» также можно подать заявление на выплату за вред здоровью или при утрате имущества из-за чрезвычайной ситуации.
«Срок оказания услуги — до шести рабочих дней», — указали в Минцифры.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 9 августа заявил, что в регионе запустили процедуру оформления единовременных выплат. Ее могут получить жители, пострадавшие от обстрелов ВСУ и вынужденно покинувшие свое жилье, сообщил RT.
Ранее Смирнов объявил о введении в регионе режима контртеррористической операции. Вечером 9 августа ВСУ в очередной раз попытались атаковать область. Над регионом нейтрализовали четыре ракеты и четыре беспилотника.