Специалисты Российского Красного Креста продолжили заниматься поисками и выяснением судьбы пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области. Как сообщила пресс-служба организации, с начала августа к ним поступило более 6000 заявок, которые направили родственники.

Среди тех, кто перестал выходить на связь после вторжения украинских боевиков, оказались одинокие старики и семьи с детьми.

На сегодняшний день сотрудникам Российского Красного Креста удалось установить контакт и выйти на связь с 1253 жителями Курской области.

В минувшую пятницу, 22 ноября, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Украина вернула 46 жителей приграничных районов Курской области, вывезенных ВСУ.

Сегодня их доставили в родной регион, где их встретил губернатор Алексей Смирнов. Среди возвращенных домой оказались 12 детей, в том числе новорожденный ребенок и инвалид-колясочник.