Москалькова показала возвращенных с Украины жителей Курской области

Москалькова сообщила о встрече с 46 возвращенными в Россию курянами

С Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ВСУ вывезли из страны после нападения на регион. Курян встретил губернатор Алексей Смирнов, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале .

Она опубликовала фотографии с освобожденными россиянами.

«Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто помогал», — отметила омбудсмен.

Среди возвращенных было 12 детей, в том числе новорожденный ребенок и инвалид-колясочник. Москалькова находилась на связи с родственниками и помогала курянам собрать документы для возвращения на родину. Также омбудсмен вела диалог с украинской стороной.

Вернуть россиян помогли администрация президента России, Минобороны, МИД, спецслужбы и государственные органы Белоруссии. Москалькова заявила, что значительную поддержку также оказали специалисты Международного комитета Красного Креста. Организация предоставила россиянам питание, вещи и транспорт.