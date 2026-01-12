Рютте предположил, зачем Россия ударила «Орешником» по Львову

Россия хочет удержать НАТО от дальнейшей поддержки Украины, поэтому и нанесла удар ракетой «Орешник». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции .

При этом, по его словам, альянс не откажется от своих намерений.

Ранее Министерство обороны сообщило, что целью «Орешника» стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживали украинские и западные военные самолеты и собирали ударные беспилотники. В результате удара предприятие вышло из строя.

Сам удар произошел в ночь с 8 на 9 января. Военное ведомство сообщило, что он стал ответом на безуспешную атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина в Новгородской области, произошедшую в конце прошлого года.