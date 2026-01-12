Удар «Орешником» в ночь на 9 января уничтожил Львовский авиазавод

Ракетный удар системой «Орешник» в ночь на 9 января уничтожил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживали украинские и западные военные самолеты и собирали ударные беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны .

Среди пораженных целей — производственные цеха, склады с готовой продукцией и аэродром.

Это не первый удар по заводу. Впервые серьезные повреждения ему нанесли в марте 2022 года, ударив по стоянке с боевыми самолетами и выведя их из строя.

Кроме того, ракетные комплексы «Искандер» и «Калибр» поразили в Киеве производственные мощности предприятий, собиравших БПЛА, а также объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее газета The Sun сообщила, что под удар «Орешником» едва не попал министр обороны Великобритании Джон Хили, который в это время ехал в поезде на Украину.