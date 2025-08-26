Военнослужащие группировки войск «Днепр» столкнулись в бою с польскими и румынскими наемниками. Об этом сообщил РИА «Новости» боец с позывным Зема.

«Да, слышны были разговоры, речь иностранная», — заявил десантник.

По его словам, наемников интересуют только деньги, поэтому их моральный дух невысок.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что российские военные ударили по базе колумбийских наемников в Сумской области, уничтожив около 50 боевиков и ранив еще не менее 30. Местные жители жаловались, что колумбийцы занимались мародерством. Кроме того, они по ошибке устроили перестрелку с украинскими десантниками.