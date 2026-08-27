Рядовой Кургаев помог отбить контратаки ВСУ благодаря обороне здания

Рядовой ВС России Виктор Кургаев организовал оборону занятого здания, благодаря чему российские военнослужащие отбили две контратаки ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

По данным ведомства, во время штурма Кургаев первым ворвался в здание под огнем стрелкового оружия и минометов. Он уничтожил трех военнослужащих ВСУ, после чего российская группа заняла позиции и закрепилась на опорном пункте.

«После закрепления на захваченном опорном пункте Виктор организовал грамотную оборону, в результате чего группа успешно отразила две вражеские контратаки, уничтожив при этом более 10 боевиков ВСУ», — сообщили в министерстве.

В Минобороны также рассказали о действиях ефрейтора Константина Лескова. Во время продвижения к огневой позиции на боевой машине он попал под интенсивный артиллерийский обстрел. Военнослужащий быстро выполнил противоогневой маневр и вывел технику из-под удара.

Ранее Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута провел шесть дней в тылу противника. Во время возвращения к своим он едва не принял украинский беспилотник за российский, однако в последний момент распознал угрозу и успел уклониться от сброшенных с дрона гранат.