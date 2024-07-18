Рядом с Крымом уничтожили 10 безэкипажных катеров

Дежурные огневые средства ВС России в акватории Черного моря в течение прошлой ночи уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Дежурные огневые средства уничтожили 10 безэкипажных катеров в акватории Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова», — заявили в ведомстве.

Кроме того, средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи ликвидировали 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом и два — над территорией Брянской области.

В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области на фоне объявленной воздушной тревоги.

Кроме того, подполье сообщало об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге.