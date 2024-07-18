Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге

ВС России ударили в районе вагоностроительного завода в Кременчуге

Российские военные нанесли мощный удар по району вагоностроительного завода в городе Кременчуг Полтавской области Украины. Об этом РИА «Новости» сказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в этом месте ремонтировали военную технику. После удара на место выехали множество машин скорой помощи.

«На территории завода ремонтировали тяжелую гусеничную технику, обшивали технику сетками против ударных дронов и оснащали натовские танки динамической броней. После прилета туда выехали множество скорых», — сообщил Лебедев.

Кроме того, ВС России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в этом же городе.

«Ночью Кременчуг получил серию мощных ударов по военным объектам. Прилеты были около двух ночи, каждый из них сопровождался большой взрывной волной и сильной детонацией», — добавил он.

В ночь на четверг взрывы прогремели в Полтавской и Днепропетровской областях Украины.