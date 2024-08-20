«Рискует зайти в тупик». В Турции забеспокоились из-за ситуации с переговорами по Украине

РИА «Новости»: в Турции ожидают тупика в переговорах по Украине

Ситуация вокруг переговоров по урегулированию украинского конфликта рискует зайти в тупик. Об этом РИА «Новости» сообщил дипломатический источник в Турции.

«Мы знакомы с последними заявлениями сторон, они вызывают беспокойство», — заявил собеседник агентства.

По его словам, тезис турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в мирном процессе не будет проигравших, вновь обретает смысл.

После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто без разбору наносит удары по мирным жителям, бьет по гражданской инфраструктуре и пытается создать угрозы для ядерных объектов.

Источник Financial Times в европейских дипломатических кругах заявил, что Запад попытается принудить Украину к переговорам с Россией после наступления на Курскую область.