Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину | 360°

09 мая 2024, 06:14
Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину
Нарышкин: слова об отправке военных на Украину можно расценивать как эскалацию
Заявления западных политиков о вероятной отправке военных подразделений на территорию Украины являются безответственными, их можно расценивать, как стремление к эскалации. Об этом РИА «Новости» сказал главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Для западных политиков это крайне безответственные заявления. Даже сами заявления с их стороны можно расценивать как эскалацию конфликта», — заявил он.
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В феврале французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что западные лидеры обсуждали отправку контингента на Украину, но не пришли к общему выводу. В начале мая он уже не исключил такой вероятности в случае прорыва украинского фронта со стороны России.
Однако после этого Макрон заявил, что Франция не намерена начинать боевые действия против России или менять российский политический режим.
Эммануэль Макрон
Россия
Украина
Франция
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