Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину | 360°

Мир 09 мая 2024, 06:14 Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину Нарышкин: слова об отправке военных на Украину можно расценивать как эскалацию

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Заявления западных политиков о вероятной отправке военных подразделений на территорию Украины являются безответственными, их можно расценивать, как стремление к эскалации. Об этом РИА «Новости» сказал главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Для западных политиков это крайне безответственные заявления. Даже сами заявления с их стороны можно расценивать как эскалацию конфликта», — заявил он.

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В феврале французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что западные лидеры обсуждали отправку контингента на Украину, но не пришли к общему выводу. В начале мая он уже не исключил такой вероятности в случае прорыва украинского фронта со стороны России.

Однако после этого Макрон заявил, что Франция не намерена начинать боевые действия против России или менять российский политический режим.