«Резко побежали, кто куда». Москвич рассказал об обстановке на фоне атаки БПЛА

Житель Солнцева: после взрывов при работе ПВО на улице была неразбериха

Жители Солнцева на западе Москвы услышали несколько взрывов от сработавшей системы ПВО и укрылись в подъездах. Очевидец рассказал 360.ru об обстановке в районе.

«Находились на 50 лет Октября. Услышали раз хлопок, два хлопок и очень сильный третий хлопок. После этого все, кто сидели во дворе, просто резко побежали по подъездам, кто куда, была неразбериха», — сказал он.

Переждав в укрытии 5-10 минут, москвичи вернулись на улицу. Собеседник 360.ru рассказал, как мимо проехали бригады скорой помощи и МЧС. Ни обломков БПЛА, ни повреждений он не увидел.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отражении атаки беспилотников на Столичный регион. Вечером 22 сентября силы ПВО сбили девять дронов. Росавиация ограничила работу аэропорта Шереметьево.