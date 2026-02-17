Режим реагирования на возможную атаку БПЛА ввели в Свердловской области

Власти Свердловской области объявили о вводе «режима реагирования на возможную атаку беспилотников». Об этом сообщила пресс-служба Департамента информационной политики региона.

Из-за ограничений в области могут возникать неполадки с мобильным интернетом. Департамент предупредил, что все госучреждения продолжают работать в штатном режиме.

«На каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций», — добавили в пресс-службе.

Администрация Свердловской области также попросила жителей следить за дальнейшими оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции при развитии ситуации.

Ранее средства ПВО уничтожили над российскими регионами более 150 беспилотников. Атаки отразили над Черным и Азовским морями, в Краснодарском крае, Крыму, Брянской, Курской и Калужской областях. В Севастополе из-за налета пострадал девятилетний мальчик — он получил ранения ног.