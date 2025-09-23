Режим ракетной опасности объявили в Крыму

Ракетную опасность объявили на территории Крымской Республики. Об этом со ссылкой на приложение МЧС сообщило РИА «Новости» .

Жителей полуострова призвали к бдительности.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым!» – отметили в приложении.

Ранее над регионами нейтрализовали 81 украинский дрон. Системы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в период с 15:00 до полуночи. Аппараты ликвидировали над Московской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Черным морем. На подлете к столице перехватили 11 беспилотников.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Шереметьево. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов.