Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону до 21 декабря

Из-за угрозы воздушных атак власти Ростова-на-Дону ввели режим повышенной готовности и привели экстренные службы в состояние экстренного реагирования. Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«В связи с повышением уровня воздушной опасности в Ростове-на-Дону сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли решение о введении режима повышенной готовности», — сказал он.

С 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря силы и средства городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перешли на работу в режиме экстренного реагирования. Жителям Логвиненко посоветовал в случае получения сигнала о воздушной опасности укрыться в помещениях без окон, например, ванной комнате, кладовой или коридоре.

Последняя массированная атака на Ростовскую область произошла в ночь на 19 декабря. Силы ПВО засекли более 30 беспилотников и три ракеты. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов разгорелся пожар.