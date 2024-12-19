Ростовские власти подтвердили атаку дрона на нефтебазу

Врио губернатора Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на нефтебазу в Новошахтинске

Нефтебаза в Новошахтинске подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил в Telegram–канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил, что после атаки БПЛА произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

«Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», — добавил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что на территории Ростовской области сработала система ПВО. Обломки одного из сбитых дронов рухнули на территории нефтебазы, что привело к пожару на предприятии.

По данным Telegram-канала Mash, российские военные сбили девять воздушных целей. Кроме завода в Новошахтинске, украинские БПЛА планировали атаковать аэродромы в Таганроге и Батайске.