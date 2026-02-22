Режим опасности БПЛА ввели в Ивановской области

В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Жителей предупредили, что спецслужбы мониторят оперативную обстановку.

«Система предупреждения атак приведена в действие», — уточнили в пресс-службе.

Режим атаки БПЛА уже объявляли в ночь на 22 февраля. Он продлился до 8:08 утра.

Днем 22 февраля два беспилотника уничтожили в Тульской области. В результате атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировали. Губернатор региона Дмитрий Миляев призвал жителей не приближаться к упавшим обломкам БПЛА и напомнил, что фрагменты могут представлять опасность.

В период между 15:10 и 16:10 военные также нейтрализовали 10 беспилотников на подлете к Москве. Во время атаки ВСУ временно приостановили работу аэропорты московского авиационного узла: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.