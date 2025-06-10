Режим опасности атаки БПЛА ввели в Оренбургской области

В Оренбургской области объявили режим воздушной атаки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев в Telegram-канале .

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написал он.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон над территорией Тосненского района. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений тоже нет. В регионе ввели режим воздушной опасности.

Кроме того, представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели запрет на полеты самолетов.

Взрывы прозвучали сегодня ночью и над Нижнекамском. По предварительным данным, сработала система ПВО. Официальной информации пока не поступило.