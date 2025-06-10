Один БПЛА сбили в Ленобласти
Губернатор Дрозденко: один дрон сбили над Тосненским районом Ленобласти
Силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Тосненским районом Ленинградской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
В ходе происшествия никто не пострадал. В регионе ввели режим воздушной опасности.
«В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — отметил Дрозденко.
Также представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале заявил, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Запрет установили для обеспечения безопасности пассажиров. Еще он коснулся авиагаваней в Ижевске и Кирове.
Кроме того, сегодня ночью над Нижнекамском в Республике Татарстан прозвучало три взрыва. Как сообщил Telegram-канал Shot, сработала система ПВО. Официальной информации о ЧП пока не поступало.