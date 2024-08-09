Три человека пострадали при обстрелах ВСУ Шебекинского городского округа

Гладков: украинский дрон атаковал автомобиль у Шебекина, пострадали три человека

Фото: Freepik

Три человека пострадали при атаке Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Зиборовка — Муром. У одного из пострадавших диагностировали осколочные ранения, у другого — ранения лица и ожог предплечья, оба получили баротравмы. Еще одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Всех троих госпитализировали.

В самом Шебекине осколками посекло нежилое здание, три автобуса и легковой автомобиль. В четырех домах частного сектора выбило окна, еще в одном пострадали хозяйственная постройка и забор.

Утром четыре украинских беспилотника ударили по многоэтажному жилому дому в Шебекине. При этом происшествии никто не пострадал.

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