Три человека пострадали при обстрелах ВСУ Шебекинского городского округа

Три человека пострадали при атаке Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Зиборовка — Муром. У одного из пострадавших диагностировали осколочные ранения, у другого — ранения лица и ожог предплечья, оба получили баротравмы. Еще одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Всех троих госпитализировали.

В самом Шебекине осколками посекло нежилое здание, три автобуса и легковой автомобиль. В четырех домах частного сектора выбило окна, еще в одном пострадали хозяйственная постройка и забор.

Утром четыре украинских беспилотника ударили по многоэтажному жилому дому в Шебекине. При этом происшествии никто не пострадал.