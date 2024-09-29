Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за пожара после падения дрона

Голубев: в Ростовской области ввели ЧС из-за пожара после падения БПЛА

Режим ЧС объявили в Ростовской области из-за пожара, который произошел после падения украинского беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, сейчас спасатели тушат лесной пожар в Милютинском районе. Голубев добавил, что режим ЧС действует на территории лесничества в Селивановском сельском поселении.

В тушении задействовали 102 человека и 44 единицы техники. В расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повредило жилой дом и хозяйственную постройку.

Утром 29 сентября губернатор региона заявил о крупном лесном пожаре в Милютинском районе в результате падения БПЛА. Общая площадь возгорания составила 20 гектаров.

По данным Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО сбили над Ростовской областью 18 украинских беспилотников. Российские военные ликвидировали 13 дронов в Миллеровском районе, еще пять — в юго-западной части региона.