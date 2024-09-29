Почти 20 дронов сбили за ночь в Ростовской области

Средства противовоздушной области в течение ночи сбили 18 беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, разрушений на земле и пострадавших, по оперативным данным, в регионе нет.

«Подразделения ПВО минувшей ночью успешно отразили воздушную атаку врага. Над Ростовской областью сбили 18 беспилотников, среди которых 13 в Миллеровском районе и пять — в юго-западной части региона», — написал он.

Ранее стало известно, что сбитый дрон ВСУ над Воронежем попал в жилой дом на Московском проспекте с последующим возгоранием. Глава города Сергей Петрин заявлял, что экстренные службы восстановят жилую застройку в короткие сроки.