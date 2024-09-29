Лес загорелся в Ростовской области на 20 га после атаки украинского БПЛА

В Милютинском районе Ростовской области из-за падения беспилотника начался крупный лесной пожар, общая площадь которого составила 20 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
В тушении задействовали все необходимые силы и средства. Однако работу пожарных осложнил сильный ветер. На место происшествия вылетел вертолет МЧС.
«На данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет», — отметил Голубев.
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью 18 украинских беспилотников: 13 БПЛА уничтожили в Миллеровском районе, еще пять — в юго-западной части региона.
В Воронежской области один из украинских дронов упал на жилой комплекс, вызвав пожар, который оперативно ликвидировали.
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