Лес загорелся в Ростовской области на 20 га после атаки украинского БПЛА

Голубев: в Ростовской области на 20 га горит лес после падения украинского БПЛА

В Милютинском районе Ростовской области из-за падения беспилотника начался крупный лесной пожар, общая площадь которого составила 20 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

В тушении задействовали все необходимые силы и средства. Однако работу пожарных осложнил сильный ветер. На место происшествия вылетел вертолет МЧС.

«На данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет», — отметил Голубев.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью 18 украинских беспилотников: 13 БПЛА уничтожили в Миллеровском районе, еще пять — в юго-западной части региона.

В Воронежской области один из украинских дронов упал на жилой комплекс, вызвав пожар, который оперативно ликвидировали.