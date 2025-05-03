Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки ВСУ

Мэр Кравченко: в Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале .

Число пострадавших возросло до пяти, среди них двое детей.

«В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК „Аврора“ и по улице Суворовской», — рассказал он.

В частном секторе Восточного района обнаружили повреждения. На месте работают оперативные службы. При необходимости в городе развернут пункты временного размещения для пострадавших.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали города Краснодарского края. Дрон влетел в жилой дом в Новороссийске. Из-за взрыва в здании снесло часть стены. В распоряжении 360.ru оказалось видео последствий атаки БПЛА. Обломки украинского беспилотника также повредили три частных дома в Анапе.