Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки ВСУ

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Число пострадавших возросло до пяти, среди них двое детей.
«В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК „Аврора“ и по улице Суворовской», — рассказал он.
В частном секторе Восточного района обнаружили повреждения. На месте работают оперативные службы. При необходимости в городе развернут пункты временного размещения для пострадавших.
В ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали города Краснодарского края. Дрон влетел в жилой дом в Новороссийске. Из-за взрыва в здании снесло часть стены. В распоряжении 360.ru оказалось видео последствий атаки БПЛА. Обломки украинского беспилотника также повредили три частных дома в Анапе.
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