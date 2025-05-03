Появилось видео последствий атаки БПЛА по новороссийскому ЖК

Беспилотник влетел в жилой дом в Новороссийске. В распоряжении 360.ru появилось видео последствий атаки.

Беспилотник повредил многоквартирный дом в ЖК «Аврора-2». На кадрах видно, что из-за взрыва в здании снесло часть стены, на месте работают сотрудники МЧС.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что от БПЛА в Новороссийске повреждения получили три дома. Пострадали четыре местных жителя, в том числе два ребенка.

Атаке также подверглись три резервуара на зерновом терминале. На объекте вспыхнул пожар. По словам главы региона, обломки БПЛА рухнули в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой, обошлось без пострадавших.