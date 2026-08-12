Режим ЧС ввели в Новороссийске после массированной атаки БПЛА

После массированной атаки БПЛА режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко .

Чтобы устранить последствия ударов, в Новороссийске развернули штаб, координирующий работу оперативных служб. Специалисты обследуют территории и обходят дома, которых коснулась атака. Для выплат пострадавшим составят акты оценки ущерба по каждому адресу.

Повреждения получили общеобразовательная и спортивная школы, а также колледж. В городе приостановили подачу воды из-за порыва двух водоводов.

После ночной атаки БПЛА на Новороссийск погиб ребенок, пострадали 19 человек: 12 находятся в больницах, еще семь лечатся амбулаторно.