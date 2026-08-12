Число пострадавших после атаки БПЛА в Новороссийске выросло до 19

После ночной атаки БПЛА на Новороссийск пострадали 19 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, 12 человек сейчас лечатся в местных больницах. Состояние двух пациентов оценивают как тяжелое: врачи проведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров Минздрава России.

Еще семь пострадавших обратились за амбулаторной помощью.

Силы ПВО всю ночь отражали массированную атаку нескольких сотен дронов ВСУ на Краснодарский край. Из-за ударов по Новороссийску погиб восьмилетний ребенок.

Что известно об атаке на город, читайте в нашей статье.