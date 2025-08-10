Абхазия подготовилась к отражению атаки БПЛА на границе с Россией

Абхазия перевела на усиленный режим работы подразделения погрануправления Службы госбезопасности страны в связи с угрозой налета дронов у границы с Россией. Об этом сообщила пресс-служба СГБ республики.

По ее данным, опасности могут подвергнуться районы, расположенные в непосредственной близости от границы.

«Боевые расчеты систем противовоздушной обороны переведены в режим боевой готовности», — отметили в пресс-службе.

По согласованию с Россией республика также может временно приостановить работу КПП «Псоу».

В ночь на 10 августа российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами более 120 БПЛА.

Налеты дронов зафиксировали в Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Брянской, Белгородской, Воронежской, Саратовской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Орловской, Рязанской и Тверской областях. Также военные уничтожили два беспилотника над Азовским морем.