Режим беспилотной опасности ввели во всех регионах Северного Кавказа

Во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале .

«В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности», — написал он.

Глава Северной Осетии призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Россией. В Брянской области сбили три дрона, в Татарстане и Тульской области — по одному, над акваторией Черного моря — четыре.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в Северной Осетии 13 февраля. Меняйло напомнил жителям, что вся официальная информация публикуется только на его странице. Он попросил население сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.