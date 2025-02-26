В Анапе прозвучали мощные взрывы

По данным канала, взрывы начались около 30 минут назад. Всего было слышно от пяти до 10 громких звуков в районе поселков Виноградный, Витязево и над Анапой. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно об очередной атаке ВСУ на Крымский полуостров. губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника над Черным морем. Местное население призвали сохранять спокойствие. Также временно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.